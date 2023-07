Czy nadchodzące wybory samorządowe przyspieszą przebudowę toruńskiego bulwaru?

Niestety to akurat nikogo już chyba dziwić nie powinno. Nie jest to pierwszy przypadek, gdy okazuje się, że w drugiej połowie XX wieku ekipy budowane pracujące bez nadzoru archeologa odkopywały zabytki, nad lakalizacją których naukowcy głowili się od dawna. Przypomnijmy, że kilka lat temu spełnił się jeden z największych snów toruńskich archeologów i podczas przebudowy Czerwonej Drogi udało się odnaleźć fundamenty kościoła św. Jerzego. Archeolodzy szukali ich od dawna, a gdy wreszcie mogli je obejrzeć okazało się, że przez środek została przeprowadzona rura gazowa. Teren został więc już kiedyś przekopany, nikt tego stosownym władzom nie zgłosił. To kolejny argument za tym, że absolutnie wszystkie prace ziemne w centrum Torunia powinny być prowadzone pod nadzorem archeologów.

Kiedy rozpoczęły się badania na bulwarze w Toruniu?

Wykopaliska na bulwarze rozpoczęły się 3 lipca. Wyznaczony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków teren został ogrodzony. Jak już wcześniej informowaliśmy, pierwszym krokiem archeologów były badania georadarowe. Dzięki nim badacze będą wiedzieli, co znajduje się pod ziemią, gdzie i czego będzie można się spodziewać. Wyniki są jeszcze opracowywane, co już jednak widać?

- Na pewno w obie strony kontynuuje się nam najdłuższy mur, który został odkryty jesienią - mówi Katarzyna Kuczara-Alagierska z Pracowni Archeologicznej Alagierscy, która wygrała ogłoszony przez Urząd Miasta Torunia przetarg na przeprowadzenie badań bulwarowych.

Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku odkryte zostały dwa fragmenty solidnych gotyckich murów. Jeden z nich biegnie równolegle do Wisły, drugi prostopadle. Ten dłuższy to właśnie mur równoległy. Posiadał on kilka przypór. Poza tym, być może w późniejszych czasach, zostały do niego dobudowane jakieś znacznie skromniejsze obiekty, zapewne gospodarcze. W murze prostopadłym znajdował się ceglany portal, prowadzący wtedy wstępne badania archeolodzy odkryli przy nim również jedną przyporę.