Tramwaj na Jar. Czy z centrum Torunia nadal będzie można tu dojechać autobusem? Oto propozycje zmian

Trwają konsultacje społeczne dotyczące zmian w komunikacji miejskiej w Toruniu po otwarciu trasy tramwajowej na Jar. Jakie korekty do propozycji Urzędu Miasta zgłaszają torunianie?

Przypomnijmy, że od 1 września Toruń czeka rewolucja w komunikacji miejskiej. Wiąże się to z otwarciem nowej trasy tramwajowej na północ Torunia.

Dwie linie tramwajowe na Jar. Co z autobusowymi?

Trasę tramwajową na północ Torunia obsługiwać będą dwie linie: nr 3 w relacji: Motoarena – Reja – Bydgoska – plac Rapackiego – aleja Solidarności - Szosa Chełmińska – Długa – Polna – Watzenrodego – Heweliusza;

nr 6 w relacji: Olimpijska – Szosa Lubicka – Lubicka – Warszawska – aleja Solidarności - Szosa Chełmińska – Długa – Polna – Watzenrodego – Heweliusza. Poza tym od 1 września wydłużona zostanie linia tramwajowa nr 7. Zamiast codziennych kursów między pętlą "Uniwersytet" a aleją Solidarności będzie miała wydłużoną trasę: Uniwersytet – Reja (powrót Sienkiewicza) – Bydgoska – plac Rapackiego – aleja Solidarności – Przy Kaszowniku – Kościuszki – Skłodowskiej – Curie - Wschodnia. Tramwaje na linii nr 7 mają kursować tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku) - w dni nauki szkolnej w godzinach 5.30-18 z częstotliwością co 30 minut, a w czasie ferii w godzinach szczytu, czyli od 5 do 8 oraz od 12.30 do 16.30. Trasy linii tramwajowych nr 1, 2, 4 i 5 nie zmienią się.

Sieć linii tramwajowych ma zostać przemodelowana w taki sposób, aby tramwaje na wszystkich liniach - poza linią nr 7 - kursowały ze wspólną częstotliwością: co 20 minut w godzinach szczytu; co 30 minut poza szczytem oraz w soboty i niedziele w godzinach 8-17; co 45 minut w godzinach wieczornych we wszystkie dni, porannych w soboty i niedziele oraz cały dzień w święta.

Te nowości i zmiany w sieci tramwajowej oznaczają poważne zmiany w sieci autobusowej. Nowa trasa tramwajowa nie powinna się dublować z trasami linii autobusowych. Wprowadzone mają zostać dogodne przesiadki w węzłach. Oto propozycje zmian od 1 września na liniach autobusowych: nr 31 – nadal trasa Kolankowskiego - Wrzosy I, ale z korektą: zamiast Szosą Chełmińską kursy ulicami Żwirki i Wigury, Legionów, Grudziądzką, w obu kierunkach aleją Solidarności i ulicą Uniwersytecką;

nr 10 - korekta kursów w prawobrzeżnej części Torunia, w efekcie trasa: Szubińska - Poznańska – plac Rapackiego – aleja Solidarności – Szosa Chełmińska – Bema - Fałata – św. Józefa – Szpital Bielany;

nr 20 - skrócone kursy na północy Torunia, w efekcie trasa: Glinki/Poznańska – plac Rapackiego – aleja Solidarności – Legionów – Koniuchy;

nr 21 - nowa linia okrężna na trasie: Koniuchy – Polna – Forteczna – Strobanda - Watzenrodego – Ugory – Polna – Legionów – Koniuchy (umożliwiająca dojazd do zakładów pracy zlokalizowanych przy ul. Fortecznej z wykorzystaniem koordynacji odjazdów i przyjazdów tramwajów na Jarze).

Konsultacje w Toruniu: co proponują pasażerowie?

Te tramwajowe i autobusowe propozycje Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta są obecnie konsultowane z mieszkańcami Torunia. Swoje opinie mogą przedstawić drogą mailową. Bezpośrednio mogli je zaprezentować urzędnikom podczas specjalnego dyżuru. Jakie są więc te opinie?

- Generalnie nowa sieć połączeń tramwajowych została zaakceptowana - mówi Krzysztof Przybyszewski, kierownik Referatu ds. Publicznego Transportu Zbiorowego w WGK. - Pojawiły się jednak propozycje zmiany trasy linii nr 3. Z propozycją zmiany wyszły między innymi władze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Chciałyby, by "trójka" na Bydgoskim Przedmieściu kończyła kursy nie na pętli "Motoarena", ale na pętli "Uniwersytet" przy Szosie Okrężnej. Ta zmiana ma ułatwić dojazd studentom mieszkającym na Jarze czy Koniuchach do kampusu UMK na Bielanach.

- Dość często pojawia się propozycja, by pozostawić połączenie autobusowe między Jarem a centrum miasta - mówi Krzysztof Przybyszewski. Przypomnijmy, że obecnie tę trasę obsługują linie nr 10 i 20. Kursują przez Koniuchy, ulicą Legionów. Założono skrócenie ich tras lub zmianę, bo w sporej części będą pokrywać się z trasą tramwajów linii nr 3 i 6 między centrum a Jarem.

- Rozważymy propozycję pozostawienia jednej linii autobusowej między Jarem a centrum - mówi Krzysztof Przybyszewski.

Uwag nie zgłoszono jak na razie do pomysłu, by linia nr 10 na północy Torunia kończyła kursy przy szpitalu na Bielanach. To odpowiedź na sugestie mieszkańców Podgórza pojawiające się w poprzednich latach. Obecnie Urząd Miasta rozważa też koncepcję, by na Podgórzu autobusy linii nr 10 i 20 wjeżdżały w osiedle i zamiast ulicą Poznańską kursowały ulicami Inowrocławską i Drzymały. Na razie nikt się jednak za nią w konsultacjach nie opowiedział. Swoje opinie i propozycje w ramach konsultacji społecznych dotyczących zmian w komunikacji miejskiej w Toruniu od 1 września nadal można zgłaszać. Do 18 lipca Urząd Miasta czeka na nie pod adresem mailowym [email protected] - Potem wszystkie opinie i propozycje zostaną przeanalizowane. Na początku sierpnia przedstawimy sieć połączeń tramwajowych i autobusowych, które zaczną obowiązywać 1 września. Po tym terminie będziemy obserwować sytuację i wprowadzać ewentualne korekty - dodaje Krzysztof Przybyszewski.