Toruń: po zimowej przerwie na ulice wracają rower miejski i hulajnogi

Rower miejski w Toruniu: nowe zasady

Zaczynający się 1 marca sezon 2023 dla systemu Torvelo oznacza kilka zmian. Rowery nie będą dostępne do grudnia, jak w poprzednim sezonie, tylko do 30 listopada. Zmiany dotyczą też opłat za wypożyczenie jednośladów. Do tej pory pierwsze 20 minut jazdy było darmowe, dopiero później płaciliśmy za każdą kolejną rozpoczętą godzinę.

Od 1 marca zapłacimy już za samo odblokowanie roweru - 25 groszy. W trakcie kolejnych 30 minut jazdy nie będzie naliczana opłata, natomiast po tym czasie zapłacimy złotówkę za godzinę jazdy, od 60 do 120 min – 3 zł, od 120 do 180 min. – 5 zł i 7 zł za każdą następną godzinę.