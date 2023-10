Toruń. Pracownicy produkcji pilnie potrzebni! Oto oferty pracy tylko z zarobkami (październik 2023)

Technical, Boryszew, Dap-Tech, Fart Produkt, Drimer, Uni-Kat i wiele, wiele innych... Zakłady w Toruniu intensywnie szukają w październiku kandydatów do pracy na produkcji. Ile płacą? Oto aktualne oferty pracy z zarobkami.

Tylko spółka Technical z siedzibą przy ul. Wapiennej 20 w Toruniu potrzebuje obecnie spawaczy TIG, operatorów prasy krawędziowej i gilotyny, konstruktora, ślusarzy i tokarzy - frezerów. Oczekuje zawodowego przygotowania. A jakie zarobki oferuje?

Technical przy ul. Wapiennej w Toruniu i jej lista kadrowych potrzeb

"Od 5.830 zł brutto" - takie wynagrodzenie podaje Technical w przypadku spawaczy TIG. Firma gotowa jest ich zatrudnić od razu przynajmniej pięciu. Zapewnia, że to praca na jedną zmianę. "Od 5.055 zł brutto" - tyle natomiast spółka oferuje operatorom prasy i gilotyny oraz ślusarzom. Nieco więcej, bo 5.500 zł brutto miesięcznie ta firma podaje przy rekrutacji na stanowisko konstruktora. Natomiast tokarzom-frezerom oferuje "od 4.800 zł brutto".

Takie stawki spółka Technical podaje w ogłoszeniach dostępnych teraz w bazie Powiatowego Urzędy Pracy dla Miasta Torunia. Tutaj też zainteresowani znajdą więcej szczegółów oraz telefon kontaktowy do osoby rekrutującej.

Dap-Tech z Torunia oferuje do 5.500 do 8.500 zł brutto. "Wiek do 45 lat. Praca od zaraz"

Wyższe zarobki, bo od 5.500 do 8.500 zł brutto miesięcznie oferuje firma Dap-Tech, która zakład ma przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 65 w Toruniu (to teren spółki Tofama).

Takie pieniądze Dap-Tech oferuje spawaczom MIG. Gwarantuje umowę o pracę lub umowa zlecenie (do wyboru), możliwość pracy w weekendy oraz nadgodziny. W zakresie obowiązków jest spawanie podzespołów kontenerów morskich i spawanie lekkich konstrukcji stalowych. "Wymagane doświadczenie. Wiek do 45 lat. System płacowy godzinowy lub akordowy. Praca od zaraz" - ogłasza firma. Aplikować można np. poprzez portal OLX (zakładka: Toruń/praca).

Uni-Kat pod Toruniem zapewnia, że płaci od 5.500 do 7.000 zł brutto

W październiku firma Uni-Kat z Grabowca pod Toruniem nadal poszukuje pracowników. Na liście kadrowych potrzeb ma m.in. kandydatów na stanowiska elektryka, automatyka, operatorów maszyn na produkcji, monterów maszyn, ślusarza, mechanika. W ogłoszeniach rekrutacyjnych podaje, że płaci "od 5.500 do 7.000 zł brutto" miesięcznie.

Przypomnimy, że uni-Kat to firma posiadająca piętnastoletnie doświadczeniem w produkcji i serwisowaniu maszyn CNC, oraz automatycznych linii technologicznych. Jakie ma wymagania? Np. dla operatorów maszyn produkcyjnych są one takie: wykształcenie min. zawodowe (mechanika, elektryka itp.), znajomość zagadnień z dziedziny mechaniki, sumienność, pracowitość oraz zaangażowanie, dbałość o wizerunek firmy, nastawienie na długoletnią współpracę. Oczekiwane jest także doświadczenie na podobnym stanowisku związanym z obsługą maszyn; w szczególności prasy krawędziowej, wycinarki plazmowej, wycinarki laserowej.

"Prawo jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem. Mile widziani kandydaci z Torunia i okolic" - podaje firma. I zapewnia, że obok wspomnianego wynagrodzenia gwarantuje: pracę od poniedziałku do piątku, na umowie, szkolenie i pakiet socjalny. Zainteresowani mogą aplikować np. poprzez portal OLX (zakładka: Toruń/praca).

Boryszew HR szuka pracowników na różne stanowiska. Kusi zarobkami?

Boryszew HR po pierwsze poszukuje typowych pracowników produkcji. Ich zadaniem będzie między innymi: "Obsługa urządzeń znajdujących się na halach tj. stanowiska załadunku surowca, karbikarki, suszarki łącznie z instalacją parową, krajarek, belowaczki, prawidłowego ważenia wyrobów, obsługi podnośnika, pakowania odpadów i obsługi instalacji preparacyjnej. Prowadzenie prac niebezpiecznych w zakresie udrożniania rurociągów technologicznych, prac w zbiornikach, kanałach studzienkach, demontaż i montaż fragmentów instalacji, czyszczenie urządzeń prace przy uszczelnianiu instalacji technologicznych oraz prac na wysokości do 3 metrów". Wynagrodzenie? "Od 3.600 zł brutto" - podaje.

Boryszew HR szuka też jednak elektryka-automatyka, któremu proponuje "od 4.000 zł brutto" miesięcznego wynagrodzenia oraz mechaników (takie samo proponowane wynagrodzenie). Od tych osob oczekuje przynajmniej półrocznego doświadczenia w podobnej pracy. Więcej szczegółów i drogę aplikacji zainteresowani znów znajdą w bazie PUP.

Firma Fart Produkt z Torunia oferuje do 5.000 zł brutto miesięcznie

Firma Fart Produkt działa na rynku od 29 lat. Jest producentem osłon okiennych wewnętrznych, rolet zewnętrznych oraz bram garażowych. Zakład ma przy ul. Towarowej 3 w Toruniu. Obecnie szuka np. magazyniera. Nie ma żadnych szczególnych wymagań wobec kandydata, choć zaznacza, że "mile widziane są uprawnienia UDT na wózki widłowe". Takiemu pracownikowi oferuje od 3.600 do 5.000 zł brutto wynagrodzenia.

-Zatrudniamy bezpośrednio, bez pośredników. Brak skomplikowanego systemu rekrutacyjnego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty z CV w godzinach od 7.00 do 14.00 w zakładzie - informuje Fart Produkt. (Więcej szczegółów - na portalu OLX, w zakładce Toruń/praca).

Praca na terenie dawnej Elany w firmie Drimer - do 5.300 zł brutto

Od 4.500 do 5.300 zł brutto - takie wynagrodzenie oferowane jest magazynierowi i operatorowi wózka widłowego w zakładzie na terenie dawnej Elany w Toruniu. Rekrutuje firma Drimer, producent folii i opakowań.

Jakie są oczekiwania wobec kandydatów? Wykształcenie min zawodowe, sumienność, dyspozycyjność i zaangażowanie oraz uprawnienia do obsługi wózków widłowych UDT. Mile widziane jest doświadczenie w pracy w magazynie. Drimer oprócz wspomnianej pensji gwarantuje - jak podaje w ogłoszeniach - umowę o pracę w stabilnej, rozwijającej się firmie; przyjazną atmosferę pracy, dofinansowanie do karty Multisport oraz dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. Aplikować można np. poprzez portal OLX.

