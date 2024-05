Toruń. Policjanci zabezpieczyli blisko 1,5 kilograma narkotyków. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności!

Przewozili narkotyki busem

W czwartek, 23 maja kryminalni z komisariatu na toruńskim Śródmieściu zatrzymali do kontroli busa marki Opel. Z informacji, jakie udało im się uzyskać, wynikało, że 29 i 17-latek, jadący tym pojazdem, mogą przewozić narkotyki. Funkcjonariusze potwierdzili swoje ustalenia. Podczas przeszukania auta policjanci znaleźli ponad kilogram białej, skrystalizowanej substancji zapakowanej w hermetyczny worek. Kierowca i pasażer zostali zatrzymani i przewiezieni do jednostki policji.

Tego samego dnia policjanci przeszukali też ich mieszkania. W lokalu, który zajmował 29-latek, funkcjonariusze, znaleźli worek foliowy z zawartością białej pasty, a w domu 17-latka znajdowały się zapakowane w hermetyczne worki "kryształy" i susz roślinny. Policyjne testy potwierdziły, że wśród zabezpieczonych substancji było przeszło 1,2 kilograma 4-CMC, ponad 130 gramów amfetaminy i prawie 100 gramów marihuany. Narkotyki zostały przesłane do laboratorium kryminalistycznego, gdzie zostaną poddane specjalistycznej ekspertyzie.

Podejrzani w prokuraturze

W piątek, 24 maja mundurowi doprowadzili podejrzanych do prokuratury, gdzie na podstawie zgromadzonego przez śledczych materiału dowodowego usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Oskarżyciel zastosował wobec 29-letniego torunianina poręczenie majątkowe, objął go policyjnym dozorem i zakazał opuszczania kraju. Natomiast 17-latek, decyzją sądu, został tymczasowo aresztowany na najbliższe 3 miesiące. Za złamanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.