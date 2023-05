Toruń. Problemy z przebudową Bulwaru. Co się zmieniło i zmieni nad Wisłą?

Dodatkowe badania nad Wisłą, potrwają 16 tygodni

Przypomnijmy, że podczas trwającej od połowy ubiegłego roku przebudowy Bulwaru Filadelfijskiego odkryto - w pobliżu Bramy Klasztornej - fragment muru ceglanego i kamienny bruk, będące pozostałościami po średniowiecznej zabudowie kościoła św. Ducha i klasztoru benedyktynek. W efekcie roboty zostały wstrzymane. Wojewódzki konserwator zabytków zalecił także przeprowadzenie dodatkowych badań archeologicznych. Nad Wisłą znaleziono również kości - ludzkie i zwierzęce. Wokół przechowywania ludzkich szczątków po ich odkryciu pojawiły się kontrowersje. Prokuratura sprawdza, czy nie doszło do nieprawidłowości.

Pracownia Archeologiczna Alagierscy z Chodzieży za przebadanie Bulwaru Filadelfijskiego w pobliżu Bramy Klasztornej zainkasuje 188 tysięcy złotych brutto. Po podpisaniu umowy musi przedstawić wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków programu prowadzenia badań archeologicznych i wniosek o wydanie pozwolenia na ich prowadzenie. Ma na to 10 dni od zawarcia umowy. Realnie więc Pracownia Archeologiczna Alagierscy zacznie badania pod koniec maja. Mają potrwać 16 tygodni.

Archeolodzy w ramach prac mają m.in. wykonać dokumentację fotograficzną pozostałości po zabudowie średniowiecznych kościoła pw. Ducha św. i klasztoru benedyktynek. Zajmą się też oczyszczeniem odkrytych "ruchomych zabytków archeologicznych w celu ich przekazania do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej".

Dodatkowe badania archeologiczne sprawią, że przebudowa Bulwaru Filadelfijskiego na wysokości starówki potrwa dłużej niż planowano. Nie uda się jej zakończyć do października. Prawdopodobnie potrwają do wiosny przyszłego roku.

Podczas przebudowy Bulwar Filadelfijski został zamknięty dla ruchu samochodowego i pieszego. Mimo to na rozkopanym terenie nad Wisłą pojawi się wielu spacerowiczów. Wobec przedłużających się prac postanowiono udostępnić jego fragmenty. Tak stało się z dojściem do przystani pływającego od lat po toruńskim fragmencie Wisły statku "Wanda", znajdującej się na wysokości Bramy Klasztornej. Od strony mostu drogowego wygrodzono, utwardzono i specjalnie oznakowano 350-metrową trasę do niej.