Toruń. Samorząd Studencki UMK ma nową przewodniczącą. Marta Kuta o planach, wyzwaniach i studenckim życiu

Samorząd Studencki UMK z nową przewodniczącą

Dołączając do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Humanistycznego, nie sądziła, że kiedyś stanie na czele wszystkich studentów. Marta Kuta, studentka filologii polskiej na toruńskim uniwersytecie, została wybrana na przewodniczącą 27 listopada br. Kolegium wyborcze podjęło oficjalną decyzję o jej zaprzysiężeniu. Wcześniej, do czasu oficjalnych wyborów, zastąpiła swojego poprzednika, Przemysława Dylewskiego. Była pierwszą wiceprzewodniczącą, dlatego w momencie rezygnacji automatycznie przejęła jego obowiązki.

Gdy przygląda się pracy przewodniczącej, odnosi się wrażenie, że z nosem siedzi wyłącznie w papierach czy w komputerze, załatwiając wszelkie formalności, lecz kiedy zajrzy się głębiej, można dostrzec dużo więcej. To na barkach Marty spoczywa wiele decyzji, które musi podjąć. Reprezentuje studentów na ogólnopolskich wydarzeniach, kontaktuje się i konsultuje z władzami uczelni, rozwiązuje problemy społeczności i to dla niej organizuje wszelkie wydarzenia. Jak sama jednak podkreśla, bez ludzi, z którymi współpracuje, to nie byłoby możliwe.