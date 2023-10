Toruń. Szlachetna Paczka wciąż czeka na wolontariuszy, którzy chcą wspólnie nieść dobro

Według statystyk Szlachetnej Paczki, co 20. Polak żyje w biedzie. Dzięki akcji możliwe jest docieranie i wspieranie osób, które na co dzień mierzą się z przeciwnościami, które los stawia na ich drodze. Ilu wolontariuszy wciąż brakuje w Toruniu? Spytaliśmy o to Dawida Olejniczaka, koordynatora regionalnego.

Pomoc niesiona od ponad 20 lat

Wolontariat w Szlachetnej Paczce to propozycja dla osób, które chcą zmieniać świat na dobre – to hasło przewodnie i jednocześnie zachęcenie do wzięcia udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji. Od 2001 roku tysiące wolontariuszy i wolontariuszek wyraża gotowość do niesienia pomocy innym – tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Oprócz zapewniania dóbr materialnych organizatorzy także edukują i uświadamiają, że ubóstwo wyklucza i staje się powodem coraz częstszej obojętności wśród społeczności.

Wolontariusze w Toruniu wciąż poszukiwani

– Na ten moment poszukujemy jeszcze około 30 wolontariuszy w rejonach uniwersytetu i lewobrzeża, ale także w rejonie Starego Miasta, Bydgoskiego Przedmieścia, Wrzosów, Rubinkowa oraz na Mokrem – mówi Dawid Olejniczak, koordynator Szlachetnej Paczki w Toruniu. – Być może potrzeba będzie ich więcej, ponieważ cały czas trwa proces poszukiwania rodzin –wyjaśnia.

12 tysięcy wolontariuszy w 2022 roku

Ubiegłoroczna edycja zgromadziła ponad 12 tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek. Udało się dotrzeć do blisko 15,5 tysiąca rodzin. Paczki przygotowało dla nich blisko 600 tysięcy Polaków. W całej Polsce w biedzie żyje blisko 2,5 miliona rodzin. W rodzinach objętych programem Szlachetnej Paczki średni dochód na osobę to 15,18 zł na osobę na dzień. Domy, w których żyją, często nie mają łazienki, podłogi czy bieżącej wody. Brakuje także sprzętów, które dla wielu osób są normą, np. pralki czy lodówki. Nierzadko brakuje jedzenia, leków lub środków czystości. Co trzecia rodzina w Szlachetnej Paczce to jedna osoba, a 27% tej liczby stanowią seniorzy. Pokazuje to również, że te osoby na co dzień mierzą się nie tylko z ubóstwem, ale także z samotnością.

Jak dołączyć do Szlachetnej Paczki?

To już ostatni moment, by zgłosić się do pomocy! To bardzo proste – wystarczy wejść na stronę internetową www.szlachetnapaczka.pl oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy. Rekruter skontaktuje się z potencjalnym wolontariuszem najszybciej jak to możliwe. Jeden wolontariusz ma szansę dotrzeć do trzech rodzin.

– Wolontariusze docierają do rodzin w potrzebie. Opisują to, czego potrzebują, ale także dają im impulsy do zmiany, co nierzadko jest ważniejsze niż pomoc materialna – mówi Dawid Olejniczak. – A poza tym jest to możliwość do poznania wielu wspaniałych osób, nie tylko wśród potrzebujących, ale i wśród wolontariuszy, których łączy jeden cel – pomaganie innym. Zachęcam do dołączenia do tegorocznej akcji – dopowiada.

