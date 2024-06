Wybory europejskie 2024. Koalicja Obywatelska nokautuje konkurencję w Toruniu!

Toruń. Kto uzyskał najlepszy wynik do europarlamentu?

Listę Koalicji Obywatelskiej w wyborach do PE poparło w Toruniu 54,7 procent głosujących. To 35 297 osób. Drugie Prawo i Sprawiedliwość poparło 35,42 procent - 16 402 osoby. Takie są dane Państwowej Komisji Wyborczej na podstawie wyników ze wszystkich 126 obwodów głosowania w Toruniu.

Koalicja Obywatelska, której główną siłą jest Platforma Obywatelska, miała najlepszy wynik w Toruniu w wyborach do Sejmu w październiku 2023 roku. Wygrała kwietniowe wybory do Rady Miasta - jej kandydaci zajęli w tym gremium 60 procent miejsc (15 na 25). Także w kwietniu kandydat KO Paweł Gulewski został prezydentem Torunia. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w niedzielę 9 czerwca KO uzyskała zdecydowanie najlepszy wynik.

Oto wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego kadencji 2024-2029 w Toruniu:

W Toruniu na 141 949 osoby uprawnione do głosowania w wyborach do PE, ważny głos oddało 64 751. Frekwencja wyniosła więc 45,62 procent.

Przypomnijmy, że w wyborach do Sejmu 15 października 2023 roku KO uzyskała w Toruniu 39,09 procent poparcia. Na jej listę oddano wówczas w mieście 44 041 głosów. W wyborach do PE KO uzyskała więc w Tooruniu wynik zdecydowanie lepszy procentowo, ale gorszy jeśli porównamy liczby bezwzględne.

Wynik PiS w Toruniu w ubiegłorocznych wyborach do Sejmu to 25,18 procent i 28 363 głosy, Trzeciej Drogi - 13,35 procent i 15 038 głosów, Lewicy - 13,96 procent i 15 723 głosy, a Konfederacji - 5,9 procent i 6642 głosy. Frekwencja w tamtym głosowaniu w mieście wyniosła 77,94 procent (146 081 uprawnionych - 113 849 ważnych głosów) - była więc zdecydowanie wyższa (jak w skali całej Polski) niż w wyborach do PE w niedzielę 9 czerwca.

Duże straty w Toruniu w wyborach do PE w porównaniu z tymi do Sejmu poniosło więc PiS, Trzecia Droga i Lewica. Na niski wynik tej ostatniej wpływ miał zapewne fakt, że w okręgu z Toruniem tym razem nie startowała Joanna Scheuring-Wielgus. O mandat europosłanki walczyła w Wielkopolsce. Zadowolona z wyniku w Toruniu - jak w skali całej Polski - z wyników wyboró do PE moze być Konfederacja.