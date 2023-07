Po bilet i na kawę. W pawilonie MZK przy Dolinie Marzeń powstał nowy lokal

- Wartość artystyczna w przypadku pawilonu MPK w Toruniu, rozumiana jako wartość dzieła architektonicznego, polega przede wszystkim na recepcji w jego ukształtowaniu wpływów zachodniego ekspresjonizmu. Uwidacznia się to głównie w obłej formie bryły, uzyskanej poprzez wprowadzenie zabiegu wklęsłości i wypukłości ścian wzdłużnych, półokrągłego zamknięcia północnej części budynku i nakryciu całości dachem o silnie wysuniętym okapie z pofalowaną krawędzią. Bardzo istotne jest również, wspólne dla całego nurtu modernizmu, przeszklenie większości ścian elewacji horyzontalnym ciągiem okiem. Na uwagę zasługują także wnętrza budynku, w których widoczna jest (mimo wtórnej zabudowy) jego szkieletowa konstrukcja oraz elementy pierwotnego wystroju, m.in. lastrikowe parapety w części północnej. Ponadto pawilon MPK w Toruniu jest jednym z niewielu zachowanych w Polsce przykładów małej architektury z lat 60-tych XX w., w tym wypadku zaprojektowanej jako wielofunkcyjny obiekt miejskiej komunikacji publicznej, mieszczący poczekalnię dla pasażerów, kioski oraz dyspozytornię ruchu pasażerskiego. Toruński pawilon w pewnym stopniu przypomina zaprojektowaną w latach 1951-1953 końcową stację tramwajów podmiejskich (tzw. krańcówkę) w Łodzi, wpisaną do rejestru zabytków w 2010 r. Oba obiekty posiadają niską, horyzontalną bryłę nakrytą silnie wysuniętym okapem dachu o płynnej formie, cokoły oblicowane czerwoną cegłą klinkierową i pas horyzontalnych przeszkleń. Różnicę stanowi fakt uwidocznienia słupowej konstrukcji łódzkiej stacji na elewacjach zewnętrznych zamiast, jak w przypadku toruńskiego pawilonu, wciągnięcia ich do środka - czytamy w decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisaniu obiektu na listę zabytków.