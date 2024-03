Będzie kolejne wyniesione skrzyżowanie w Toruniu. Właśnie rozpoczyna się jego budowa

Ulica Podgórna do bezpiecznych nie należy. To między innymi dlatego, że wąska, biegnąca w zabudowanym terenie droga spina dwie dwujezdniowe arterie - ulice Bema i Kościuszki. Półtora roku temu, dla poprawy bezpieczeństwa, powstało wyniesione przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu Podgórnej z ulicą Ogrodową. Teraz wyniesione zostanie całe sąsiednie skrzyżowanie - Podgórnej z Wiązową. W jego pobliżu znajduje się między innymi Szkoła Podstawowa nr 24. Przez to skrzyżowanie wiedzie szlak okolicznych mieszkańców zmierzających do Centrum Handlowego "Bumar" przy ulicy Lelewela lub - w drugą stronę - do kompleksu handlowego przy ulicy Głowackiego.

W ostatnich kilku latach do poważniejszych zdarzeń w tym rejonie Podgórnej nie dochodziło. Wcześniej doszło tu do dwóch potrąceń. W 2014 roku na skrzyżowaniu zginął rowerzysta, który wjechał prosto pod nadjeżdżający samochód.