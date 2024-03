Mieszkańcy Bielaw: Nasze potrzeby są jasne. A jakie są propozycje władz Torunia?

O aferze z tą nieruchomością pisaliśmy wiele. Schronisko Polskiego Czerwonego Krzyża na Bielawach zostało zbudowane na miejskiej działce pod koniec ubiegłego wieku. Przed dekadą budynek został porzucony. Jego kompletne wyposażenie rozkradziono, zaś sama nieruchomość popadła w ruinę. Po długiej batalii miastu udało się ją odzyskać, ale co dalej? Temat ten pojawił się podczas niedawnego spotkania prezydenta Torunia z mieszkańcami Bielaw. Ci stawiają sprawę jasno: na osiedlu mieszka 7,5 tysiąca osób, najbliższa przychodnia znajduje się we wsi Grębocin, albo przy ul. Skłodowskiej-Curie, dokąd jednak nie da się dojechać komunikacją miejską. Poza przychodnią na osiedlu brakuje również dziennego miejsca pobytu dla seniorów, publicznego żłobka i punktu spotkań, czy jakiejś namiastki domu kultury.

Co powiedział prezydent podczas spotkania z mieszkańcami?

Podczas spotkania prezydent Zaleski stwierdził, że budynek przy ul. Szczecińskiej nie nadaje się już do użytku, trzeba go więc zburzyć i w tym miejscu postawić obiekt nowy. Najlepiej blok mieszkalny z przychodnią na parterze. Jego budową miałoby się zająć Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Skąd takie rozwiązanie? Jak przekonywał prezydent, TTBS mogłoby zdobyć dużą dotację na budowę części mieszkalnej, dzięki czemu wkład miasta można by było ograniczyć do części usługowej. Zaangażowanie spółki miejskiej miałoby dać gwarancję, że na parterze rzeczywiście znajdzie się miejsce dla przychodni, jednak mieszkańcy do tych zapewnień podchodzą z dużą rezerwą. Ich obawy wzrosły po marcowej sesji Rady Miasta, podczas której prezydent zaproponował opracowanie nowego planu zagospodarowania działki przy Szczecińskiej i przekazanie jej TTBS.