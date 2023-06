Toruń. Zmiany na placu NOT-u. Rowerzyści już nie przejadą przez skrzyżowanie

- Zgodnie z zatwierdzoną nową stałą organizacją ruchu drogowego przejazd rowerzystów przez środek skrzyżowania ulic Szosa Chełmińska, Odrodzenia, al. Solidarności i Czerwona Droga nie będzie możliwy. Wynika to m.in. z nowego układu drogowego Szosy Chełmińskiej oraz rozbudowanego układu torowego na pl. NOT-u. Rowerzysta podczas korzystania z pasa rowerowego byłby zmuszony do przecięcia aż 16 toków szynowych, co mogłoby powodować duży dyskomfort jazdy, a także ryzyko powstawania niebezpiecznych sytuacji podczas przejazdu przez torowisko tramwajowe. Natomiast oczywiście rowerzyści będą mieli zapewniony wygodny, bezpieczny przejazd - będą mogli korzystać z przejazdu przez Szosę Chełmińską, Czerwoną Drogę i al. Solidarności. Ponadto po zachodniej stronie Szosy Chełmińskiej dostępna będzie nowa dwukierunkowa droga dla rowerów na odcinku od pl. NOT-u do ul. Dekerta. Również dalej, po zachodniej stronie fragmentu al. 700-lecia Torunia, droga będzie kontynuowana aż do ul. Bema, co zapewni bezpieczne i wygodne połączenie rowerowe z centrum do północnej części Torunia - wyjaśniła Sylwia Derengowska, rzeczniczka Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.