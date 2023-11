Toruń. Pawilony na Bulwarze Filadelfijskim ze zgodą na użytkowanie

Powstające od czerwca 2021 roku na Bulwarze Filadelfijskim, kontrowersyjne pawilony, uzyskały decyzję na ich użytkowanie. Oprócz toalet, informacji turystycznej czy wypożyczalni sprzętu, ma się tam pojawić "przestrzeń wystawienniczo-edukacyjna" - poinformowali urzędnicy z toruńskiego ratusza. - Tak, aby można było pokazać związki Torunia z Wisłą oraz to, jak zmieniał się nadwiślański brzeg - informuje miasto.

Co będzie w pawilonach na Bulwarze Filadelfijskim?

Od piątku, 10 listopada, można ulicami Żeglarską i Łazienną zejść nad Wisłę. Torunianie i turyści mogą skorzystać z dachów pawilonów - przekazują urzędnicy. Przy okazji ich budowy, na wysokości ul. Łaziennej oraz przy Zamku Dybów powstają też pomosty, przy których zacumowane będą jednostki pływające, nawiązujące do toruńskiej tradycji flisaczej.

Pawilony nad Wisłą w Toruniu kosztowały ponad 8 milionów złotych

Kontrowersyjne pawilony powstały i będą otwarte mimo licznych kontrowersji, które towarzyszyły ich budowie. Krytyczny dla inwestycji był m.in. raport Najwyższej Kontroli, opublikowany we wrześniu tego roku. Z przedstawionego przez Izbę raportu wynika, że pawilony obserwowane z przeciwnego brzegu Wisły nie mają znaczącego wpływu na panoramę miasta, jednak przy podstawie pawilonów sytuacja wygląda inaczej, co kontrolerzy uznali za nieprawidłowe.

NIK pozytywnie ocenił za to proces konsultacyjny oraz działania prezydenta podjęte w celu wydania wymaganych decyzji. Realizacja również przebiegała zgodnie z projektem budowlanym. Kontrolerzy zwrócili jednak uwagę, że pawilony w niektórych miejscach przewyższają linię jezdni Bulwaru o nawet 1,9 m, choć na etapie na etapie konkursu uznano, że najwyższy punkt nie powinien przekraczać tej linii.

Budowa pawilonów kosztowała 8,7 mln złotych, z czego ponad 4 miliony to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Pawilony i to, co w nich się znajdzie, ma być dostępne dla odwiedzających od wiosny przyszłego roku. Wkrótce ma być wyłoniony operator budynków.