Toruński tramwaj trafił na dno sztucznego zbiornika Centrum Nurkowego Piechcin. Będzie służył do ćwiczeń [zdjęcia]

Tym razem wysłużony tramwaj wycofywany z taboru Miejskiego Zakładu Komunikacji nie trafi na złom. Kupiło go Centrum Nurkowe "Piechcin". MZK żegna tramwaj hasłem „Emeryt dał nura”.

- Na co dzień wozimy naszych pasażerów wszędzie tam, gdzie mają potrzebę dotrzeć – do pracy, szkoły, ale także w miejsca, gdzie realizują swoje pasje – mówi prezes MZK w Toruniu Zbigniew Wyszogrodzki. – Zwykle jeździmy po torach w Toruniu, tym razem jednak trafimy tam, gdzie raczej nikt nie spodziewa się nas spotkać – głęboko pod wodę. Mam nadzieję, że eksplorując nasz tramwaj, nurkowie będą mieli sporo frajdy.

By podwodne zwiedzanie tramwaju-emeryta uatrakcyjnić, MZK przygotował naklejki, stanowiące zabawny instruktaż związany z korzystaniem z pojazdu pod wodą. Na przyklejonych do szyb grafikach przeczytamy np. „Nie zabieraj powietrza pasażerom”, „Dla posiadaczy małych płetw - bilet ulgowy”, „Następny przystanek – rafa koralowa”, „W tramwaju maska obowiązkowa”, „Ustąp miejsca starszym nurkom”, „Motorniczy, nie trać ikry!”. Każda z naklejek oraz baner z hasłem przewodnim posiada elementy odblaskowe, by nurkujący, gdy podpłynie i zaświeci latarką, mógł je lepiej dostrzec.