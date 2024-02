Plany zakupowe MZK Toruń. Po "hybrydach" będą także kolejne "elektryki"

Przypomnijmy, że miasto za pośrednictwem MZK kupiło w ostatnich latach do taboru tej miejskiej spółki dziesięć autobusów elektrycznych. Ich zakup był możliwy dzięki finansowemu wsparciu z funduszy unijnych oraz z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Do tych autobusów dokupiono pięć ładowarek tzw. wolnych, zamontowanych w zajezdni przy ulicy Legionów, oraz trzy ładowarki pantografowe, znajdujące się na pętlach na placu św. Katarzyny, "Uniwersytet" na Bielanach oraz "Rubinkowo P&R.

Przedszkola miejskie w Toruniu. Ile kosztują i kto ma szansę się do nich dostać?

W taborze MZK jest także piętnaście autobusów hybrydowych. To pojazdy zasilane energią elektryczną, ale wyposażone także w silnik spalinowy. Cztery kolejne "hybrydy" miasto zamierza kupić w najbliższych miesiącach - w przetargu ogłoszonym 19 stycznia. Ich dostawa zostanie sfinansowana z budżetu Torunia.

Kolejne nowe autobusy dla MZK: to będzie dziesięć "elektryków"

Następnym krokiem jest zakup kolejnych elektrobusów dla toruńskiej komunikacji miejskiej. 31 stycznia miasto za pośrednictwem MZK ogłosiło przetarg na dostawę dziesięciu fabrycznie nowych elektrycznych autobusów niskopodłogowych klasy MAXI z opcją zakupu kolejnych 30 takich pojazdów. Oferty można składać do 11 marca.

Więcej informacji z Torunia i okolic przeczytasz >>>TUTAJ<<<<

- Będą to pojazdy nie tylko komfortowe, ale przede wszystkim ekologiczne, zeroemisyjne, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, o długości całkowitej 12m, wyposażone m.in. w system informacji pasażerskiej, monitoring, klimatyzację, urządzenia do sprzedaży biletów, WiFi, łącza USB oraz system detekcji pożarów - wylicza Sylwia Derengowska, rzecznik prasowy MZK.

Zakup nowych autobusów elektrycznych ma zostać dofinansowany z funduszy unijnych, dziesięciu - z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Wniosek o dotację będzie złożony jeszcze w tym miesiącu. Dofinansowanie do zakupu kolejnych dwudziestu pięciu autobusów ma pochodzić z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotyczący go wniosek miasto złożyło w ubiegłym roku, jest on w trakcie procedowania. Pięć pozostałych autobusów może zostać kupionych, gdy pojawią się kolejne możliwości pozyskania dofinansowania.