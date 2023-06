Toruńskie dworce w remoncie, a kiedy przyjdzie pora na perony i most kolejowy?

- W ramach zadania, w zakresie należącym do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., planuje się m. in. modernizację stacji Toruń Wschodni i Toruń Miasto. Przebudowane, wyższe perony zostaną dostosowane do potrzeb wszystkich podróżnych, w tym o ograniczonych możliwościach poruszania się, dzięki zabudowie wind, które zapewnią wygodny dostęp do kolei. Stacje zostaną wyposażone w czytelny system informacji pasażerskiej - wylicza Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PLK. - Wymienione zostaną tory na odcinku sześciu oraz sieć trakcyjna. Pod Placem Pokoju Toruńskiego powstanie drugi tor, który zwiększy przepustowość linii. Zaplanowano remont mostu kolejowego przez Wisłę, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, remont przyczółków, łożysk, podpór i wieżyczek. W zakresie należącym do Miasta Toruń w bezpośrednim sąsiedztwie mostu zostanie wybudowana kładka pieszo–rowerowa.