Co się dzieje na remontowanych toruńskich dworcach? Co z remontem Garbatego Mostka?

Co słychać na Dworcu Miejskim?

Kiedy ma się zakończyć remont toruńskich dworców?

Co z Garbatym Mostkiem?

Przypomnijmy, że remont dworców jest jednym z kilku dużych projektów kolejowych prowadzonych w ramach programu BiT-City. Za modernizację budynków odpowiada PKP S.A., natomiast miasto ma m.in. wyprostować Garbaty Mostek. Jak wiadomo, pierwotnie miał on zostać wyremontowany i wrócić do swojej efektownej postaci z drugiej dekady XX wieku, kiedy powstał. Przez ostatnich 10 lat ciężar tej inwestycji był przerzucany. Raz miał spocząć na barkach miasta, później PKP, następnie znów do miasta wrócił. Czekając na wynik tej żonglerki, betonowa konstrukcja cały czas się sypie i to pomimo remontów, jakie co jakiś czas zleca Miejski Zarząd Dróg. Jak już wcześniej informowaliśmy, ostatecznie kładka ma być zburzona i zastąpiona nową - nawiązującą do tej poprzedniej, ale dostosowaną do współczesnych wymagań stawianych przez kolej. Nowy mostek będzie wyposażony w windy, co ma ułatwić jego sforsowanie tym, którzy mają problem z poruszaniem się. Jak tu się sprawy mają?