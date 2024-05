Toruńskie schronisko dla zwierząt apeluje o domy tymczasowe. Głównie dla szczeniąt i kociąt

Maj i czerwiec to miesiące, kiedy kotki i suki rodzą potomstwo. I jeśli nawet matki mają właścicieli i swoje domy, to ich ciąże raczej planowane nie były. Można się spodziewać, że wiele z nich wkrótce trafi do toruńskiego schroniska. A to już dziś pęka w szwach.

- Schronisko nie jest miejscem dla maluchów, tu ich szanse na przetrwanie są minimalne ze względu m.in. na brak odporności na choroby zakaźne - tłumaczy Agnieszka Szarecka, kierowniczka Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Przybyszewskiego w Toruniu. - One powinny chować się w domach, a nasze możliwości już naprawdę się kończą. Kociarnia i szczeniakarnia są przepełnione, a nasi pracownicy i wolontariusze nie mogą już przyjąć pod swoje dachy więcej zwierzaków. Dlatego apelujemy o domy tymczasowe dla szczeniąt i kociąt.