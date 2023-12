Toruńskie wigilie: miejska, dla samotnych i dla bezdomnych. Na kiedy je zaplanowano i jak można pomóc w organizacji?

Wigilia dla Samotnych

Po raz dziesiąty w Toruniu odbędzie się Wigilia dla Samotnych. Jej uczestnicy spotkają się w Centrum Dialogu znajdującym się przy pl. ks. Ferlichowskiego 1 (obok Wyższego Seminarium Duchownego). Zazwyczaj udział w spotkaniu brało ok. 25 osób. W tym roku nie wiadomo jednak ilu samotnych dołączy do wigilijnego stołu. Być może będzie ich więcej. Zapisy trwają do 20 grudnia br. Wystarczy zadzwonić pod numer 661 520 766 w godz. 16.30-18.30. Diecezja Toruńska, która jest organizatorem Wigilii dla Samotnych, zaprasza do kontaktu także osoby chcące pomóc w przygotowaniu spotkania. Wigilia odbędzie się 24 grudnia.