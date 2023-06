Toruńskie zabytki dostały zastrzyk finansowy w wysokości dwóch milionów złotych

W ramach rządowego programu "Ochrona zabytków" Toruń otrzyma dwa miliony złotych. Wiemy już, które obiekty dostana dofinansowanie.

Czy Skyway jest nas w stanie jeszcze czymś zaskoczyć?

Celem programu „Ochrona Zabytków” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2023 jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Pieniądze dla Torunia na dofinansowanie siedmiu projektów

Najwięcej, bo ponad 580 tys. zł. trafi na prace w Katedrze pw. Świętych Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty. Pieniądze trafią również do kościołów: pw. Świętego Jakuba Apostoła (452 tys. zł), pw. Wniebowzięcia NMP (95 tys.) oraz byłego Klasztoru Sióstr Benedyktynek (150 tys.). Wsparcie otrzymają także: kamienica przy ul. Piekary 1-3 (213 tys.), zespół kamienic

przy ul. Mostowej 6 (290 tys.) oraz budynek Fundacji Tumult (254 tys.).

Na temat wsparcia w czwartek odbyła się konferencja prasowa

- Dużo się w Toruniu dzieje w kwestii infrastruktury kulturalnej, która jest wspierana między innymi przez rząd - powiedział Przemysław Przybylski, pełnomocnik wojewody kujawsko-pomorskiego. - Mamy dobre informacje. W 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika Toruń dostanie siedem milionów z centralnych dotacji na remonty kilku obiektów. W zabytki warto i trzeba inwestować, a my w Toruniu to robimy obecnie i mamy plany na przyszłość.

- Podczas kongresu Prawa i Sprawiedliwości prezes Jarosław Kaczyński dużo mówił o programach społecznych, ale także i o potrzebie odbudowy pięknej, dumnej Polski, nie tylko w warstwie duchowej, ale i materialnej - dodał minister Krzysztof Szczucki, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. legislacji i edukacji prawniczej oraz prezes Rządowego Centrum Legislacji. - Trzeba dbać o zabytki, odbudowywać, remontować wszystko, co zniszczył upływ czasu i pożogi wojenne. Te pieniądze, które spływają do naszego regionu, są przykładem troski o to, co jest piękne i kształtuje naszą kulturę. Do tego potrzebna jest dobra współpraca rządu z samorządem, a w przypadku Torunia układa się ona znakomicie. Wnioski są dobrze przygotowywane i można przyznać środki, o które miasto wnioskuje.

- Wśród dofinansowanych zabytków jest tylko jeden budynek gminny, klasztor Benedyktynek, zarządzany przez Muzeum Okręgowe - wyjaśnił zastępca prezydenta Torunia Adrian Mól - To bardzo ważna dotacja. Nie mogliśmy uzyskać znikąd pieniędzy na niezbędny remont tego obiektu, udało się w końcu dzięki programowi "ochrona zabytków". Wykonamy m. in. izolację zewnętrzną. To ważne, bo w tym budynku przechowywane są eksponaty muzeum. Prace rozpoczną się lada dzień. Oczywiście cieszą również pozostałe pieniądze, przekazane np. na remonty kościołów czy siedzibę Fundacji Tumult. Nie ukrywam, że liczę również na wsparcie z rządowego programu odbudowy zabytków, który zostanie ogłoszony niebawem oraz innych projektów. W tej chwili kończymy rozliczanie środków europejskich, a było to niemało, bo ponad 54 miliony złotych. Był to projekt największy w skali kraju. Trzeba bowiem pamiętać, że mieszkańcy i turyści zachwycają się naszymi kościołami i innymi zabytkowymi budynkami.

- W Toruniu udaje się pozyskiwać wsparcie z zewnętrz, choć nie jest to takie łatwe - stwierdził radny Michał Jakubaszek. - To nie tylko praca urzędników, władz miasta, zaangażowanie radnych w przygotowanie projektów. Toruń występuje o wszystkie możliwe dotacje, obojętnie, czy są to środki europejskie, czy rządowe. Myślę, że dajemy dobry przykład innym.