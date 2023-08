Tramwaj na Jar. W piątek otwarcie nowej trasy: darmowe przejażdżki i inne atrakcje

Nowa trasa tramwajowa w Toruniu: otwarcie w piątek 25 sierpnia

Podczas parady tramwajów będzie można podziwiać artystyczne aranżacje, które ozdobią dziesięć przystanków wzdłuż nowej trasy. Projekty graficzne wykonane zostały przez toruńskich artystów, a nazwy przystanków nawiązują do dobrej energii. Będzie więc „Przystanek uśmiechu”, „Przystanek życzliwości”, „Przystanek uskrzydlony”, „Przystanek dobrego słowa”. Artystyczne aranżacje przystanków pozostaną na dłużej.

Po drodze uczestnicy tramwajowej przejażdżki obejrzą również pętlę, która powstała przy ulicy Heweliusza. Na festynie na jego uczestników czekać będzie wiele atrakcji. W programie są m.in. konkursy dla małych i dużych, stoiska z animacjami i atrakcjami, malowanie buziek, wspólna nauka energetycznych tańców, zumba, prezentacja sprzętu MZK, Straży Miejskiej, policji, straży pożarnej, bicie pamiątkowych okolicznościowych monet i koncert zespołu Żuki. We wspomnianych konkursach będzie można sprawdzić wiedzę o projekcie BiT-City II i nowej trasie tramwajowej oraz zaproponować wiersz/hasło z użyciem słów „energia”, „tramwaj”, „Toruń”.

Hasłem przewodnim wydarzeń towarzyszących zakończeniu realizacji projektu BiT-City II i otwarcia trasy tramwajowej między centrum Torunia a Jarem, której budowa była jego częścią, jest „Załaduj się dobrą energią!”. Energia ta odnosi się zatem zarówno do kwestii ekologii, energicznego przemieszczania się, ale także do tworzenia pozytywnego klimatu miasta, w którym dba się o wygodę i dobre samopoczucie mieszkańców.

Tramwajem na Jar: kilka dni za darmo, potem rozkładowe kursy

Podczas festynu, w godzinach 16.30-20.30, co 15 minut, będą darmowe kursy tramwajów - turystycznego i swinga - na trasie: aleja Solidarności – pętla "Heweliusza" i z powrotem. Zatrzymywać się będą na wszystkich przystankach. Ostatni tramwaj z pętli "Heweliusza" wyruszy o godzinie 20.30.

Darmowe tramwajowe przejażdżki są planowane także na kolejne dni - od soboty do czwartku (26-31 grudnia). Będzie można z nich korzystać w godzinach 10-20, także na trasie aleja Solidarności - pętla "Heweliusza" i z powrotem. Co pół godziny kursować na niej będą swingi, a co półtorej godziny - tramwaj turystyczny.