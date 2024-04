Fontanna na skrzyżowaniu Grudziądzkiej i Bażyńskich, czyli Mokre A. D. 1927

"Nie od rzeczy będzie także wspomnieć o sprawie, która na Mokrem również miałaby odpowiednie pole rozwoju a pozostaje w wielkiem zaniedbaniu, a mianowicie: sprawa ogródków działkowych - czytamy dalej artykuł opublikowany w "Słowie Pomorskim" na początku lutego 1927 roku. - W Polsce ogródki działkowe istnieją w Warszawie, Lwowie, Łodzi, Katowicach, Poznaniu. Posiada je i Toruń, lecz niewspółmiernie mało. O znaczeniu społecznem ogródków działkowych zbytecznem jest rozpisywać się. Wspomnimy tylko na słowa instruktora ogródków działkowych p. Janickiego, który w pamiętniku wystawy ogrodniczej w Poznaniu w roku ubiegłym pisał: "człowiek miejski, posiadający ogródek działkowy przywiązuje się do niego bardzo szybko, lgnie doń całą duszą i całą wolną chwilę poświęca temu ogródkowi". Dzieci w takich ogródkach znajdują nie tylko słońce i zieleń, ale i prawdziwą przyjemność w pracy nad hodowaniem owoców i warzyw, zapoznają się z przyrodą no i mają bezpieczne i odpowiednie miejsce do zabawy na świeżem powietrzu. Poza tym ogródek działkowy ma znaczenie praktyczne, dostarczając jarzyn nie tylko dla własnej potrzeby, ale przy odpowieniem staraniu nawet na zbycie. Ma to znaczenie doniosłe, zwłaszcza dla rodzin biedniejszych, któremi właśnie Mokre jest zaludnione".