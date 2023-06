Tramwaje na Jar i zmiany na trasach autobusów. Co proponuje Urząd Miasta?

1 września tramwaje zaczną kursy na Jar. Oznacza to także zmiany na trasach niektórych linii autobusowych w Toruniu. W porównaniu z pierwotnymi założeniami wprowadzono korekty. Wszystkie propozycje będą konsultowane z torunianami.

Przypomnijmy, że nową trasę tramwajową na północ Torunia obsługiwać będą od 1 września dwie linie: nr 3 w relacji: Motoarena – Reja – Bydgoska – plac Rapackiego – aleja Solidarności - Szosa Chełmińska – Długa – Polna – Watzenrodego – Heweliusza;

nr 6 w relacji: Olimpijska – Szosa Lubicka – Lubicka – Warszawska – aleja Solidarności - Szosa Chełmińska – Długa – Polna – Watzenrodego – Heweliusza.

Zmiany w kursach tramwajów w Toruniu: co ile minut pojadą?

Trasy linii tramwajowych nr 1, 2, 4 i 5 nie zmienią się. Od 1 września zmienić się ma trasa linii nr 7. Tramwaje na niej mają kursować w relacji: Uniwersytet – Reja (powrót Sienkiewicza) – Bydgoska – plac Rapackiego – aleja Solidarności – Przy Kaszowniku – Kościuszki – Skłodowskiej – Curie - Wschodnia. Obecnie "siódemka" codziennie obsługuje trasę między pętlą "Uniwersytet" a aleją Solidarności. Od 1 września tramwaje na linii nr 7 mają kursować tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku) - w dni nauki szkolnej w godzinach 5.30-18 z częstotliwością co 30 minut, a w czasie ferii w godzinach szczytu, czyli od 5 do 8 oraz od 12.30 do 16.30.

Jak podkreśla Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, połączenia tramwajowe mają być od 1 września podstawą sieci komunikacji miejskiej w Toruniu. Umożliwia to uruchomienie trasy na północ miasta. Przez ostatnie dziesięciolecia tramwaje w Toruniu kursowały w osi wschód-zachód. Od 1 września będzie siedem linii:

nr 1: Uniwersytet - Olimpijska,

nr 2: Elana - Motoarena,

nr 3: Heweliusz - Motoarena,

nr 4: Uniwersytet - Elana,

nr 5: Olimpijska - Motoarena,

nr 6: Heweliusza - Olimpijska,

nr 7: Uniwersytet - Wschodnia. Sieć linii tramwajowych ma zostać przemodelowana w taki sposób, aby wszystkie linie tramwajowe poza linią nr 7 kursowały ze wspólną częstotliwością: co 20 minut w godzinach szczytu,

co 30 minut poza szczytem oraz w soboty i niedziele w godzinach 8-17,

co 45 minut w godzinach wieczornych we wszystkie dni, porannych w soboty i niedziele oraz cały dzień w święta.

Takie rozwiązanie umożliwia prowadzenie przemiennych kursów tramwajów kilku linii na odcinkach wspólnych, co w rezultacie zwiększa częstotliwość kursów na tych odcinkach:

na odcinku obsługiwanym przez dwie linie, np. aleja Solidarności – Heweliusza co 10 minut w szczycie, co 15 minut poza szczytem i co około 22 minuty w godzinach wieczornych we wszystkie dni, w godzinach porannych do około godziny 8 w soboty i niedziele oraz w święta przez cały dzień;

na odcinku obsługiwanym przez trzy linie, np. centrum – Olimpijska co 6-7 minut w szczycie, co około 10 minut poza szczytem i co około 15 minut w godzinach wieczornych we wszystkie dni, w godzinach porannych do około godziny 8 w soboty i niedziele oraz w święta przez cały dzień.

Zmiany na trasach autobusów: na Bielany i Koniuchy

Poważne zmiany w sieci tramwajowej wchodzące w życie od 1 września mają wiązać się z podporządkowaniem im linii autobusowych. Trasy autobusów nie powinny dublować się z trasami tramwajów. Wprowadzone mają zostać dogodne przesiadki w węzłach. Zmiany dotyczą linii autobusowych kursujących na północ Torunia.

Do pierwotnych propozycji zmian, które przedstawiliśmy w "Nowościach w maju, Urząd Miasta wprowadził korekty. To efekt krytycznych głosów. Linie autobusowe nr 10 i 20 nie pojadą już do Jaru, ale kursów z lewobrzeża nie będą kończyć na ulicy Odrodzenia. Od 1 września "dziesiątka" ma pojechać Szosą Chełmińską, ulicami Bema, Fałata, Sienkiewicza i św. Józefa do pętli przy szpitalu na Bielanach. "Dwudziestka" - jak obecnie ulicami: Grudziądzką i Legionów do pętli przy zajezdni autobusowej. Ulicami Grudziądzką, Legionów (zamiast równoległym fragmentem Szosy Chełmińskiej) oraz Żwirki i Wigury mają zacząć kursować autobusy linii nr 31. To rozwiązanie powinno zapewnić utrzymanie obecnej częstotliwości kursów autobusów ulicą Legionów między Grudziądzką a Koniuchami.

Z kolei na Jarze ma zostać uruchomiona od 1 września linia autobusowa nr 21, która obsłuży głównie jego część przemysłową. Będzie rozwozić pasażerów docierających w ten rejon Torunia tramwajami nr 3 i 6 oraz zbierać i dowozić do tramwajów pasażerów zmierzających w stronę centrum miasta. Linia nr 21 ma zaczynać i kończyć kursy na Jar i z Jaru na Koniuchach, a nie na Wrzosach II, jak pierwotnie planowano. Będą one zsynchronizowane z kursami tramwajów.

Oto propozycje zmian od 1 września na liniach autobusowych:

nr 31 – zamiast Szosą Chełmińską: ulicami Żwirki i Wigury, Legionów, Grudziądzką, w obu kierunkach aleją Solidarności i ulicą Uniwersytecką, szęstotliwość kursów bez zmian;

nr 10 - na trasie: Szubińska - Poznańska – plac Rapackiego – aleja Solidarności – Szosa Chełmińska – Bema - Fałata – św. Józefa – Szpital Bielany;

nr 20 na trasie: Glinki/Poznańska – plac Rapackiego – aleja Solidarności – Legionów – Koniuchy;

nr 21 - nowa linia okrężna na trasie: Koniuchy – Polna – Forteczna – Strobanda - Watzenrodego – Ugory – Polna – Legionów – Koniuchy. , umożliwiającej dojazd do zakładów pracy zlokalizowanych przy ul. Fortecznej z wykorzystaniem koordynacji odjazdów i przyjazdów tramwajów.

W przypadku linii nr 10 i 20 opcjonalnie możliwy jest przejazd autobusów ulicami Inowrocławską i Drzymały zamiast ulicą Poznańską. Mają one kursować co 30 minut w dni robocze (co 15 minut na odcinku wspólnym) oraz co około 45 minut (co około 22 minuty w soboty i niedziele).

Zmiany w komunikacji miejskiej: czas na konsultacje z torunianami

Wszystkie te propozycje zmian w komunikacji miejskiej Urząd Miasta chce omówić z torunianami podczas konsultacji społecznych. Zaplanowano je w dwóch wariantach:

do 18 lipca opinie o propozycjach można przesyłać na adres mailowy [email protected];

na środę 5 lipca w godzinach 9-17 zaplanowano dyżur konsultacyjny w pokoju nr 34 na drugim piętrze budynku Urzędu Miasta Torunia przy Wałach gen. Sikorskiego 8 - ze względów organizacyjnych na dyżur obowiązują zapisy: pod adresem mailowym [email protected] lub telefonicznie pod numerami 56 611 83 34 lub 56 611 83 09. Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji UMT we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej UMT. Dodajmy, że w 2022 roku odbyły się konsultacje „Jak zmienić przebieg i częstotliwość kursowania linii komunikacji miejskiej?”. Nie zostały one podsumowane, ale - jak podkreślają urzędnicy - wiele sugestii osób w nich uczestniczących uwzględniono w rozwiązaniach mających obowiązywać od 1 września. Poza tym UMT zapowiada, że wprowadzone po wakacjach zmiany będą monitorowane.