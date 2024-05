Toruń. Prezydent Paweł Gulewski ślubował i przejął władzę w mieście [zdjęcia]

Kto zostanie wiceprezydentem Torunia?

We wtorek 7 maja na pierwszej sesji zbiera się Rada Miasta Torunia kadencji 2024-2029. Sprawdziliśmy, na jakie wynagrodzenie mogą liczyć zasiadające w niej osoby.

Wracając do obrad Rady Miasta nowej kadencji w Ratuszu Staromiejskim - wybrała ona swego przewodniczącego. Został nim Łukasz Walkusz z KO. W kwietniowych wyborach do Rady Miasta uzyskał najlepszy indywidualny wynik. Jego ugrupowanie z kolei zdecydowanie je wygrało. KO do 25-osobowej rady wprowadziła 15 radnych. Przypomnijmy, że sześciu ma Prawo i Sprawiedliwość, a czterech - Komitet Wyborczy Wyborców Michała Zaleskiego.