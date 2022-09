Twoja skóra jest zniszczona? To przez twoje nawyki! Objawy starzenia się skóry

Starzejąca się skóra jest najlepszym sygnałem o tym, że przybywa nam lat. Są jednak osoby, które zachowują młodzieńczą skórę. Są też tacy, którzy wyglądają na starszych, niż są w rzeczywistości. Jakie nawyki do tego doprowadzają? Dlaczego nasza skóra jest tak zniszczona?

Dlaczego nawyki są ważne?

W ramach codziennej rutyny jesteśmy w stanie "zaprogramować" w swoim życiu konkretne działania. Te nawyki sprawiają, że nie musimy za każdym razem zastanawiać się nad podstawowymi rzeczami. Jednak nie zawsze jest to coś dobrego. Są sytuacje, w których lepiej zwrócić uwagę na to, jakie mamy przyzwyczajenia. Dlaczego?

Sucha, zniszczona skóra - objawy

W przypadku wyraźnie suchej skóry możemy zaobserwować jej niszczenie. Wśród objawów to sygnalizujących wymienia się odczyn rumieniowy, szorstkość w dotyku, złuszczanie się powierzchni skóry, a także pękanie naskórka. Co więcej, możemy częściej odczuwać świąd oraz pieczenie, a także ogólnie możemy odczuwać wyraźny dyskomfort.

Złe nawyki niszczą skórę?

Jeśli nauczyliśmy się odpowiednio pielęgnować skórę, możemy poszczycić się młodzieńczą wręcz urodą. I to pomimo upływu lat. Jeśli jednak nasza skóra jest w złym stanie, nosi oznaki zniszczenia, powinniśmy zwrócić uwagę na to, co ją niszczy. Warto zwrócić uwagę na następujące nawyki!

1. Palenie papierosów

Po pierwsze, palenie papierosów. Ten niezwykle szkodliwy nałóg nie atakuje wyłącznie naszych płuc. Ofiarą staje się również nasza skóra. Jak wykazały badania, u osób aktywnie palących tempo rozpadu kolagenu jest większe aż o 40 procent.

2. Picie alkoholu

Drugą używką, której powinniśmy się zdecydowanie wystrzegać, jest alkohol. To właśnie jego nadużywanie przyczynia się do osłabienia stanu naszej skóry. Przede wszystkim to alkohol wywołuje stany zapalne skóry, a także doprowadza do wypłukania witamin z organizmu.

3. Spożywanie cukru białego

Nie od dziś wiemy, że biały cukier nie jest zdrowy. Jednak jak wpływa on na naszą skórę? Okazuje się, że nadmierne spożywanie cukru może spowodować tzw. glikację. Jest to twardnienie cukru wokół elastyny, co przyczynia się do pękania i zapadania się skóry.

4. Wystawienie na słońce - jak szkodzi?

Lato jest czasem idealnym do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, a także do wylegiwania się na słońcu. Ważne jest dla nas m.in. uzyskanie pięknej opalenizny. Powinniśmy jednak pamiętać o tym, że to, a także każda zbyt długa ekspozycja na słońce oznacza uszkodzenie skóry. To właśnie promienie słoneczne przyczyniają się do przyśpieszenia rozpadu kolagenu.

5. Stres - morderca skóry

Na koniec warto wspomnieć nie o bezpośrednim nawyku, ale o czymś, co długotrwale nam towarzyszy. Mowa tu o wysokim poziomie stresu, a dokładniej hormonu, jakim jest kortyzol. To właśnie on przyśpiesza proces starzenia się skóry. Tu warto walczyć z tym poprzez wyrobienie sobie nawyku słuchania muzyki, decydowania się na długie spacery, a także brania głębokich oddechów. Kluczowe jest znalezienie metody, która będzie działać właśnie w naszym przypadku.