Twórcy filmu "Filip" spotkali się z widzami w toruńskim Kinie CAMERIMAGE

Toruń jako Frankfurt nad Menem z 1943 roku...Czy to się udało? W sobotę mogli się o tym przekonać widzowie Kina CAMERIMAGE, którzy przyszli na projekcję filmu "Filip" kręconego w Toruniu. Przy tej okazji odbyło się spotkanie z twórcami tego dzieła.

Zobacz wideo: Ogródki letnie na starówce

„Filip” to oparta na podstawie powieści Leopolda Tyrmanda historia tytułowego bohatera, młodego polskiego Żyda, który stara się przeżyć w czasach drugiej wojny światowej. Mężczyzna, straciwszy wszystkich i wszystko, co było mu bliskie, przybiera fałszywą francuską tożsamość i zostaje kelnerem w luksusowym hotelu, we Frankfurcie nad Menem. Czy mimo ciągłego igrania z losem uda mu się przetrwać?

Wiele zdjęć do filmu "Filip" nakręcono w Toruniu we wrześniu 2021 roku. Na niektórych ulicach starówki pojawiły się wówczas dekoracje z hitlerowskimi symbolami i niemieckimi plakatami propagandowymi z czasów II wojny światowej. Miało to zapewnić klimat jak na ulicach Frankfurtu nad Menem w 1943 roku, w którym toczy się akcja powieści i filmu. Właśnie to niemieckie miasto "zagrał" Toruń.

Film kręcono między innymi na Rynku Staromiejskim, w Dworze Artusa, przy ul. Piekary, Panny Marii, Podmurnej, Łaziennej oraz Mostowej. Do scen zatrudniono kilkuset statystów. Filmowcy pojawili się też w innych miastach - w Warszawie, we Wrocławiu czy Jeleniej Górze. Oprócz Eryka Kulma w dramacie zagrali m.in. Sandra Drzymalska, Robert Więckiewicz czy Maurycy Popiel.

Przy okazji sobotniej projekcji w Kinie CAMERIMAGE przy Rynku Nowomiejskim odbyło się spotkanie z twórcami "Filipa". Do Torunia przyjechali Michał Kwieciński, reżyser i producent oraz Michał Sobociński, operator. Pojawił się także odtwórca głównej roli w filmie "Filip" – Eryk Kulm jr. To miła niespodzianka, bo przyjazd artysty niemal do ostatniej chwili nie był pewny.

Warto dodać, że "Nowości" są patronem medialnym Kina CAMERIMAGE.