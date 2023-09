Uczniowie z trzech toruńskich szkół stworzyli film o Adamie Mickiewiczu. Premiera już w czwartek w Kinie Camerimage

– Chcemy dotrzeć tym filmem do uczniów z całego Torunia oraz okolic – mówi Urszula Stępniewska. – Zależy nam, by pokazać, że młodzi ludzie potrafią i chcą tworzyć ciekawe rzeczy – dodaje. – Twórczość Mickiewicza od zawsze sprawia problem, jest trudna w odbiorze, dlatego postanowiliśmy stworzyć coś, co da uczniom wiedzę i może zaciekawi ich do poznania jego dzieł bliżej.