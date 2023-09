Obiady w toruńskich podstawówkach. Co znajduje się w menu dla dzieci?

Obiady w toruńskich podstawówkach – czy cieszą się zainteresowaniem?

– Wydajemy ok. 400 obiadów dziennie – mówi w rozmowie z Nowościami Izabela Ziętara. – Przez to, że nasza stołówka jest bardzo mała, posiłki musimy wydawać na tury.

Zadaliśmy to pytanie dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Toruniu, Izabeli Ziętarze, która jednogłośnie stwierdziła, że obiady cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony dzieci, jak i nauczycieli.

Szkoła podczas tworzenia jadłospisu współpracuje z rodzicami, by menu odpowiadało w szczególności dzieciom. Posiłki są urozmaicane i dopasowane do potrzeb starszaków oraz maluchów. Znajdują się w nim dania na słodko, np. naleśniki czy kluski z cynamonem, które uwielbiane są przez dzieci uczęszczające do klas 1-3. Dla dzieci starszych również nie brakuje propozycji obiadów.