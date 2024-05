Udar mózgu. Objawy, które powinny zaniepokoić. Nie lekceważ ich

Udar mózgu. Objawy, które powinny zaniepokoić

Udar mózgu to poważne schorzenie. Udar mózgu to obumarcie części tego narządu wskutek zatrzymania dopływu krwi do tkanki mózgowej. Wyróżnia się dwa główne typy udaru: niedokrwienny i krwotoczny. Udar może doprowadzić do trwałej niepełnosprawności, a nawet do śmierci pacjenta, dlatego warto poznać jego objawy. Udar niedokrwienny powstaje wtedy, gdy tętnica zaopatrująca jakąś część mózgu w krew staje się niedrożna, tzn. krew nie przepływa przez nią lub przepływa z ilości niewystarczającej, aby komórki mózgu otrzymały jej tyle, ile potrzebują.