W weekend "12. Run Toruń – Zwiedzaj ze Zdrowiem!". Ponad 1700 osób na starcie

Bieg organizowany od ponad dekady przez Stowarzyszenie Run To Run jest sztandarową toruńską imprezą biegową. Szczególnie dużo zawodników stawało na starcie przed pandemią, ale w bieżącym roku widać, że frekwencja wróciła do dawnego poziomu i na ulice Torunia ponownie wybiegnie prawdziwy tłum zawodników.

W chwili pisania tych słów - czyli w piątkowe popołudnie - na liście startowej biegu głównego na dystansie 10 km widnieją nazwiska dokładnie 966 osób, natomiast trasa licząca 5 km skusiła 579 biegaczy i biegaczek. To jednak nie wszystko - sporym zainteresowaniem cieszą się także konkurencje dziecięce, w których również weźmie udział ponad 160 małych sportowców. Łącznie we wszystkich konkurencjach "12. Run Toruń - Zwiedzaj ze Zdrowiem!" weźmie zatem udział ponad 1700 osób. Na tych, którzy do tej pory nie przesłali zgłoszenia, ostatnia pula pakietów startowych będzie czekała w dniu zawodów.