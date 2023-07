Wakacje w Piernikowym Miasteczku. Jak bawią się mali torunianie?

17 lipca rozpoczął się "Wakacyjny przystanek 4" na placu zabaw Piernikowe Miasteczko, który będzie trwał do 21 lipca, w godzinach od 10 do 14. Po wcześniejszym zapisaniu dzieci w wieku 6-11 lat mogą brać udział w różnych zajęciach przygotowanych specjalnie dla nich. Co ważne, cała oferta jest bezpłatna. A co znajdziemy w jej ramach?