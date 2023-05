Wandal atakuje na Rubinkowie. Kto niszczy karoserię samochodów?

Polecamy nasze grupy i strony na Facebooku:

- Nie wykluczamy, że takich osób i zgłoszeń będzie więcej. Policjanci są na to przygotowani - w razie potrzeby będziemy prowadzili czynności także w stosunku do pozostałych pokrzywdzonych, co do tego nie ma żadnych wątpliwości - poinformował st. sierż. Sebastian Pypczyński.