Ważne leki wycofane przez GIF z aptek. Nie można ich już kupować [lipiec 2023]

GIF wycofuje ważne leki z obrotu

Co jakiś czas Główny Inspektorat Farmaceutyczny publikuje listę leków zagrożonych brakiem dostępności . Na ostatniej znalazły się trzy ważne specyfiki. Zostaną one w ciągu najbliższych miesięcy wycofane z polskich aptek . Powodów wycofania leków z aptek jest kilka. Jednym z nich są wady jakościowe. To ważne informacje dla lekarzy i pacjentów. Mają oni czas na znalezienie odpowiednich zamienników.

Wycofane leki. Co z nimi zrobić?

Tych leków zabraknie od lipca 2023

Ostrzeżenie. Apteki wycofują te produkty

Leki refundowane w nowej cenie. Sprawdź

Jeśli jednak numer serii i data ważności się zgadzają, lek nie nadaje się do zażywania. Warto pamiętać, że lekarstw nie wolno wyrzucać do zwykłego kosza. Trzeba zanieść je do apteki. W każdej z nich znajduje się pojemnik na przeterminowane lub wycofane leki, które są później przekazywane do utylizacji w specjalnych punktach. Substancje zawarte w lekarstwach są zagrożeniem dla środowiska naturalnego.