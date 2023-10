Więcej wpływu na otoczenie, więcej zrozumienia - UMK zainaugurował rok akademicki

Zrównoważony rozwój i lepszy kontakt z otoczeniem

"Uniwersalne wartości" i więcej Europy

Nawiązując do społecznej odpowiedzialności, jaką ponosi świat nauki, rektor przywołał sprawę przynależności UMK do YUFE – współfinansowanego przez Unię Europejską konsorcjum młodych uniwersytetów, do którego przystąpiła toruńska uczelnia.

- Odpowiedzialność za otoczenie to jeden z fundamentów powstania i funkcjonowania konsorcjum uniwersytetów europejskich YUFE, którego jesteśmy członkiem. To nie tylko odpowiedzialność za budowę i wzmacnianie europejskiej przestrzeni naukowej i edukacyjnej oraz za kształcenie nowych pokoleń, wykształconych i wykwalifikowanych, świadomych obywateli Europy, ale także za wdrażanie uniwersalnych wartości i wskazanie potencjału, jak i tkwi we wspólnym działaniu.

Prof. Sokala powołał się na podpisany we wrześniu przez UMK dokument, którego sygnatariusze „są wzywani do ożywienia europejskiej tożsamości” uchwalony jako „głos sprzeciwu wobec postępujących nastrojów antyeuropejskich, mających doprowadzić do rozdrobnienia wspólnoty na odrębne części o rozbieżnych wartościach”.