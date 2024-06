Wielka woda wokół Motoareny. "W tym miejscu nie ma kanalizacji deszczowej"

Biblijny potop może to jeszcze nie był, ale skala zalania ulic Łukasiewicza oraz Pera Jonssona i tak robi wrażenie. W poniedziałek na naszej stronie internetowej opublikowaliśmy galerię zdjęć i materiał wideo pokazujący, że w dwóch miejscach wytworzyły się głębokie kałuże sięgające nie tylko całej szerokości ulicy, ale nawet chodników , także zalanych.

Potop pod Motoareną w Toruniu

Na naszym profilu na Facebooku zdjęcia z Łukasiewicza i Jonssona wywołały dyskusję. Wiele osób momentalnie zwróciło uwagę na to, że taki stan powtarza się w tym miejscu (i nie tylko tam) regularnie i to, co stało się przed meczem, nie jest niczym wyjątkowym.