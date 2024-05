Wielki toruński piknik archiwalny, czyli pospolite ruszenie - zupełnie niepospolite

Archiwum Wojskowe w Toruniu otwarte!

Inicjatorzy Toruńskiego Pikniku Archiwalnego chcą pokazać, że archiwa to nie są miejsca, w których kurz osiada na papierze pożółkłym ze starości, a do starych teczek czasami zaglądają ludzie w niebieskich fartuchach. To bardzo słuszna koncepcja, bo ten stereotypowy obraz rzeczywiście nie ma z prawdą wiele wspólnego. Naszych Czytelników jednak o tym przekonywać nie trzeba. Od wielu lat wszak, w różnych rubrykach "Nowości" publikujemy historie pochodzące z rodzinnych i innych archiwów. Wiele z nich było doskonałymi materiałami na sensacyjny film, wiele, dzięki naszym Czytelnikom, doczekało się emocjonujących dalszych ciągów.

- Nasze występy rozpoczniemy w Archiwum Wojskowym przy ul. generała Józefa Chłopickiego 1-7 - mówi Ewa Szczodruch z Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego. - O godz. 10 zapraszamy na warsztaty genealogiczne, a o godz. 10.30 na prelekcję Aleksandry Kasprzak o źródłach danych.

Gospodarze archiwum, które znajduje się w Koszarach Bramy Lubickiej w sąsiedztwie placu Pokoju Toruńskiego, przygotują również escape room i różne inne atrakcje. W ogóle wojsko ma się do pikniku włączyć bardzo aktywnie, angażując m.in. sprzęt, który zdecydowanie nie jest archiwalny.

Do 11 czerwca z pewnością zdążymy napisać o wszystkich szczegółach tego niepospolitego archiwalnego pospolitego ruszenia. Teraz spieszymy z ogólną informacją, ponieważ żeby wejść do Archiwum Wojskowego, trzeba się zapisać, a zgłoszenia są przyjmowane do

piątku 31 maja. Aby zarezerwować sobie miejsce należy zadzwonić pod numer 723-861-002, lub napisać e-maila i wysłać go na adres: [email protected]