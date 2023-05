Wielkie zmiany na starówce! W weekendy wjazd do centrum będzie mocno ograniczony

To jednak nie wszystko - sytuacja ma być na bieżąco monitorowana i jeśli okaże się, że nowe zasady są nadal niewystarczające, wówczas zostaną wprowadzone kolejne zmiany.

- Jest to krok w dobrą stronę, ale musi on być poparty stworzeniem parkingów buforowych, które powinny funkcjonować co weekend, a nie tylko przy okazji festiwalu Skyway. Zarazem wyrażamy zaniepokojenie, że nie została przeprowadzona szeroka akcja informacyjna dotycząca tego, które ulice będą zamknięte, kto będzie mógł wjechać i jak to będzie zorganizowane. Obawiamy się, że może to spowodować kolejny chaos. Propozycje, które przedstawiliśmy w liście otwartym, to cały pakiet zmian, które się ze sobą uzupełniają i tworzą spójny system. Na razie mamy natomiast ograniczenie ruchu, które jest słuszne, ale jednocześnie potrzebne jest zapewnienie możliwości dotarcia na Stare Miasto w inny sposób. W naszym liście otwartym proponowaliśmy to m.in. poprzez utworzenie wspomnianych parkingów buforowych - powiedział Adam Jarosz, przewodniczący Rady Okręgu nr 12 Staromiejskie.