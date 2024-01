Włamali się do sklepu z bielizną i ukradli cały asortyment! Policjanci z Grudziądza złapali podejrzanych

Policjanci z Grudziądza zatrzymali dwie osoby podejrzane o włamanie do sklepu z bielizną w centrum miasta, którzy ukradli niemal cały asortyment o wartości blisko 60 tys. złotych. Do włamania doszło w minioną środę, 24 stycznia. Około godz. 18.00 dwaj mężczyźni sforsowali drzwi wejściowe sklepu. Następnie wywieźli ze sklepu niemal cały towar przy użyciu śmietnika na kołach. Grudziądzcy kryminalni ustalili podejrzanych i zatrzymali ich jeszcze tego samego dnia.

Dalsze czynności policjantów pozwoliły ustalić także miejsce przebywania asortymentu. Następnego dnia cały towar znalazł się już w posiadaniu policji. W toku wykonywania czynności policjantom udało się także zatrzymać dwie kolejne osoby podejrzane o pomoc we włamaniu i kradzieży. Wszyscy usłyszeli już zarzuty - 40-latek i 26-latek zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 10; 36-latek i 42-latek zarzut pasterstwa zagrożony karą do 5 lat pozbawienia wolności. Do czasu rozprawy sądowej, każdy z nich będzie musiał stawiać się w siedzibie policjantów na nadzór.