Wojewódzki WOPR zainaugurował sezon na plaży w Chełmży

Gośćmi imprezy byli m. in. marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki i wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek.

- Plaża w Chełmży to wspaniałe miejsce - marszałek Piotr Całbecki zwrócił się przede wszystkim do uczniów chełmżyńskich szkół obecnych na uroczystości. - Spotkaliśmy się tu po to, by porozmawiać o bezpieczeństwie i rozpropagować działalność WOPR-u. Woda to wspaniałe miejsce do odpoczynku i rekreacji, ale tylko dla rozsądnych osób. Nie dajcie się ponieść emocjom, najpierw sprawdźcie, czy możecie w danym miejscu wejść do wody, czy są ratownicy. W naszym pięknym województwie mamy tysiąc jezior. Jesteśmy krainą dość bogatą w zbiorniki wodne i jest pokusa, żeby się w nich wykąpać. Ale nie we wszystkich miejscach można to robić i o tym trzeba pamiętać. WOPR to organizacja skupiająca setki pracowników. Zachęcam się do zapisania się na kursy. Jeśli ktoś oglądał serial „Słoneczny patrol”, to wie, że to nie tylko praca, ale też i przyjemność. Szczególnie dla panów, którzy mogą na plaży znaleźć swoją miłość. W zeszłym roku przekazaliśmy woprowcom milion złotych na sprzęt, w tym otrzymają tyle samo, a do tego trzy i pół miliona złotych przeznaczyliśmy na szkolenie adeptów. Młodzi ludzie garną się do tego, żeby zostać ratownikami, nauczyć się pływać i dzięki temu tysiące osób mogą wziąć udział w kursach, a kolejne setki zostaną pełnoprawnymi woprowcami.