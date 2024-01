Wspominamy zmarłych redaktorów "Nowości": Henryka Jankowskiego, Zefiryna Jędrzyńskiego, Stanisława Frankowskiego i Michała Kokota

- Był dziennikarzem starej, dobrej przedwojennej szkoły - wspominał innym razem. - Przywiązywał wielką wagę do języka i faktów. Dbał o to, by teksty były pisane poprawną polszczyzną, a jeśli chodzi o fakty... Nie daj Bóg, gdy ktoś coś przekręcił! To była dla niego święta rzecz.