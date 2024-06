Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Kto wygrał w Kujawsko-Pomorskiem? Kto dostał mandat europosła?

Wybory do parlamentu europejskiego 2024

Wybory do parlamentu europejskiego zaczynają się w niedzielę 9 czerwca o 7 rano i kończą się o godzinie 21.00! To oznacza, że wyborcy mają 14 godzin na oddanie głosu na wybranego przez siebie kandydata.

Jednocześnie należy pamiętać, że sama kampania kończy się o godzinie 24:00 7 czerwca. To oznacza, że od północy 8 czerwca aż do godziny 21:00 9 czerwca trwa cisza wyborcza !

Kujawsko-Pomorskie. Okręg wyborczy - kto startuje? Ile mandatów do zdobycia w regionie?

UWAGA! Liczba mandatów przyznanych dla województwa Kujawsko-Pomorskiego będzie ustalona dopiero po zakończeniu wyborów do europarlamentu - tak samo wygląda to w przypadku innych okręgów. Wynika to ze skomplikowanego systemu liczenia głosów i przeliczania na realne mandaty. Na 13 okręgów przypadać będą 53 mandaty!