Ogród Zoobotaniczny w Toruniu ma nowych lokatorów: małą alpakę i anakondy

Samica alpaki przyszła na świat w ostatnią sobotę, 5 sierpnia. Szybko stała się największą atrakcją wybiegu, choć o jej spokój bardzo dba tata, czyli Przemek. - Zrobił się bardzo obronny, dba żeby nic się jej nie stało i nie daje za blisko do niej podejść - mówi Piotr Szabowski, młodszy opiekun zwierząt w Ogrodzie Zoobotanicznym. - Małą głównie zajmują się jej rodzice, karmi oczywiście mama. My doglądamy, czy wszystko jest w porządku, karmimy pozostałe i sprzątamy.

Ogród Zoobotaniczny w Toruniu. Alpaki mają charakter

Ciąża u alpak trwa z reguły około 340 dni, ale może nawet przedłużyć się nawet do roku. Rodzą się zazwyczaj rano lub w okolicach południa i podczas porodu ważą 6-8 kilogramów. - Wełna alpaki jest sześciokrotnie cieplejsza od owczej. Jest też cenniejsza, po to głównie te zwierzęta są hodowane - wyjaśnia Piotr Szabowski.

Co się znowu stało na Kępie Bazarowej? Tereny przy moście zostały ogołocone z zieleni

Kędzierzawe zwierzaki, mimo, że z reguły są spokojne i przyjaźnie nastawione do ludzi, to potrafią także pokazać charakter. Podobnie, jak lamy, ich reakcją obronną jest plucie. - Z udziałem alpak odbywa się alpakoterapia, ale mają swoje charaktery, zwłaszcza Przemek - zaznacza opiekun.

Ogród Zoobotaniczny w Toruniu. Małe anakondy będą miały nawet 3 metry

Innymi świeżo upieczonymi mieszkańcami toruńskiego Ogrodu Zoobotanicznego są anakondy. Ich rodzicami są czteroletnie węże, które także do Torunia trafiły jako maluchy. Teraz, gdy osiągnęły swoją dojrzałość, w lipcu doczekały się potomstwa. Na razie małe anakondy nie wyglądają na groźne, mierzą kilkanaście centymetrów, a ich waga nie przekracza kilkuset gram. Gdy dorosną, osiągną rozmiar nawet trzech metrów i około 10 kilogramów wagi.

- Małe anakondy są dość agresywne. To ich ewolucyjne przystosowanie, bo muszą nadrobić brak masy - wyjaśnia Katarzyna Jurków, opiekunka węży. - Na początku żyły na ręcznikach papierowych, a teraz, po zagojeniu pępka i wyjściu z osłonki jajowej, są na ściółce w terrarium. Mają tu kryjówki i gałęzie, żeby mogły się wspinać - dodaje.

Pierwszy raz małe anakondy były karmione po dwóch tygodniach od narodzin, po ich pierwszym linieniu, czyli zrzuceniu skóry. - Młode węże karmimy dwa razy w tygodniu oseskami szczurzymi. To dużo częściej niż karmienie dorosłych osobników, które jedzą raz na dwa tygodnie - tłumaczy Katarzyna Jurków.

Do terrarium z większymi osobnikami nowi mieszkańcy zoo trafią, gdy osiągną odpowiednie rozmiary. Gady bowiem do najbardziej rodzinnych nie należą i mogłoby się zdarzyć, że większy wąż zaspokoiłby głód młodszym. Do tej pory opiekunowie będą regularnie doglądać, czy młode anakondy się odpowiednio rozwijają.