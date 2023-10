Wykolejone tramwaje w Toruniu. Co się z nimi dzieje, kiedy wrócą na trasy?

W czwartek 7 września wczesnym rankiem na ulicy Legionów wykoleił się jadący z Jaru w stronę centrum tramwaj linii nr 3. Doszło do tego na wysokości ulicy Harcerskiej, na rozjeździe prowadzącym na teren, na którym w przyszłości mają powstać tory odstawcze. Było to pierwsze poważniejsze zdarzenie na otwartej oficjalnie pod koniec sierpnia trasie tramwajowej między Jarem a centrum Torunia. Na szczęście nikt w nim nie ucierpiał.

Tramwaj wykolejony na Legionów: co było przyczyną?

W efekcie wykolejenia na ulicy Legionów wagony dwuczłonowego składu uderzyły o siebie. Co na dziś wiadomo o tym zdarzeniu?

- Główne uszkodzenia tramwaju to pogięte poszycie, uszkodzone plastikowe zderzaki, uszkodzona szyba czołowa w drugim wagonie, uszkodzony wózek jezdny. Wagony są obecnie naprawiane. Zakończenie prac planowane jest na listopada. Czekamy jeszcze na dostawę podzespołów. Tramwaje są ubezpieczone, w tym konkretnym przypadku finansujemy naprawę z AC - podkreśla Sylwia Derengowska.

Tramwaj wyjechał z toru na Bydgoskiej: kiedy wróci na trasy po Toruniu?

Drugie poważniejsze zdarzenie z udziałem tramwaju w ostatnim czasie w Toruniu to to z poniedziałku 16 października. Tego dnia około godziny 23 jadący w stronę ulicy Sienkiewicza tramwaj typu Swing na skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej i Matejki zderzył się z osobowym oplem. Drugi z tych pojazdów wymusił pierwszeństwo przejazdu. Po zderzeniu kierowca opla porzucił auto i oddalił się z miejsca kolizji. Policjanci rozpoczęli działania, by ustalić jego personalia.