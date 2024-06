"Wymienialnia tradycji" w Toruniu. Muzeum Etnograficzne zaprasza na piknik

"Wymienialnia tradycji" w Muzeum Etnograficznym w Toruniu: co to za wydarzenie?

W Toruniu i województwie kujawsko-pomorskim znalazło swój dom wiele osób pochodzących z różnych stron świata. W nawiązaniu do tego faktu Muzeum Etnograficzne kontynuuje projekt „Wymienialnia tradycji”, by mieszkańcy regionu mogli wzajemnie się poznawać i tworzyć relacje. Wspólnie z liderami i liderkami tradycji ze społeczności obcokrajowców zamieszkujących miasto i okolicę przygotowało rodzinny piknik, którym włącza się w obchody Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Światowego Dnia Uchodźcy.

Podczas pilniku, któremu patronują "Nowości", będzie można poznać elementy folkloru polskiego, białoruskiego, ukraińskiego, chińskiego oraz irańskiego. Uczestnicy poznają tradycyjne zabawy dziecięce, tańce i pieśni, elementy strojów i zdobnictwa tych kultur. „Wymienialnia” będzie okazją do poznania i zakupu rękodzieła oraz tradycyjnych przysmaków kuchni grup przygotowujących wydarzenie. Gościć będziemy stanowiska Fundacji „Emic” i „Centrum Integracji Łącznik” zajmujących się wspieraniem migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce.

"Wymienialnia tradycji" w Toruniu: co, gdzie i kiedy

Piknik "Wymienialnia tradycji" w Parku Etnograficznym przy Wałach gen. Sikorskiego potrwa w sobotę 15 czerwca od godziny 16 do 20. Bilety na to wydarzenie kosztują: dla osoby dorosłej – 15 złotych, dla dziecka – 10 złotych, rodzinny (dwoje dorosłych + dwoje dzieci) – 30 złotych. Są do nabycia w dniu imprezy w kasie Muzeum Etnograficznego lub na stronie internetowej bilety24.pl.