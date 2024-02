Wysypiskiem na toruńskiej Winnicy, które powstało w w miejscu przyszłej budowy wieżowca, ma się zająć prokuratura

- Zawiadomienie o podejrzeniu wystąpieniu przestępstwa dotyczyło nawiezienia dużej ilości ziemi, która prawdopodobnie jest odpadem, na terenie obszaru Natura 2000, co może stanowić przestępstwo określone w art. 181 §2 i art. 183 §1 Kodeksu Karnego - wyjaśnia Adam Nadolski, kierownik Działu Inspekcji w toruńskiej delegaturze WIOŚ.

W piątek 2 lutego z toruńskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zostało wysłane zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na Winnicy. Przypomnijmy, że w miejscu, gdzie ma się rozpocząć budowa ponad 80-metrowego wieżowca w tajemniczych okolicznościach pojawiły się tony zmieszanej z gruzem ziemi. Ktoś zniwelował teren, ale jak dotąd nie wiadomo, kto to zrobił.

Pierwszy ze wskazanych paragrafów mówi, że kto, wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, niszczy lub uszkadza rośliny, zwierzęta, grzyby lub ich siedliska, lub siedliska przyrodnicze, powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Natomiast zgodnie z artykułem 183 par. 1 kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, zbiera, unieszkodliwia, transportuje odpady lub substancje albo dokonuje odzysku odpadów lub substancji w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.