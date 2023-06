Z pałacu do mieszkania komunalnego. Takie będą przeprowadzki w okolicy Torunia

Pałac w Nawrze: zamiast mieszkań będzie muzeum

Pałac w Nawrze od niedawna jest w gestii Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Stało się tak po tym, jak spadkobiercy przedwojennych właścicieli, rodziny Sczanieckich, przekazali go samorządowi naszego województwa. Urząd Marszałkowski planuje utworzyć w nim, po wyremontowaniu, Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich. I prawdopodobnie nie tylko ziemiaństwa.

- To pierwsze komunalne budynki mieszkaniowe w naszej gminie – informuje Katarzyna Orłowska z Urzędu Gminy Chełmża. - Decyzja o ich budowie wynikała z konieczności zabezpieczenia mieszkań dla lokatorów zamieszkujących na terenie wspomnianych zespołów pałacowo-parkowych. To oni w pierwszej kolejności tam się przeniosą. Poza tym pojawiła się możliwość sfinansowania inwestycji budowy domów komunalnych ze środków zewnętrznych.

W ogólnej koncepcji, pałac ma zostać poddany kompleksowym pracom rewitalizacyjnym i konserwatorskim. Zachowany do dziś budynek pałacu, jego dwie oficyny, „dom ogrodnika” z budynkiem gospodarczym oraz ziemna piwnica zostaną wyremontowane. Mają być odtworzone układy dróg, ścieżek i osi widokowych. Ponadto w ramach przywracania integralności zespołu pałacowo-parkowego, planowane jest również odtworzenie nieistniejących już dziś obiektów tj. domu zarządcy, szklarni-oranżerii oraz drugie piwnicy ziemnej. Zakłada się, że prace budowlane i związane z rewitalizacją parku potrwają 2,5-3 lata.

Hotel zamiast mieszkań w Brąchnówku

Jeśli chodzi o klasycystyczny dworek otoczony parkiem w Brąchnówku, to stanowi on dzisiaj skromną pozostałość po budynkach gospodarczych i mieszkalnych z XIX wieku, z czasów rodziny Czarlińskich. Warto wspomnieć, że w Brąchnówku urodził się pierwszy wojewoda pomorski Stefan Łaszewski. Obecnie pałac jest własnością Gminy Chełmża. W pałacu znajdują się m.in. siedziba Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża, biuro Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania oraz Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Edukacja i Przyszłość” oraz dwa mieszkania.

To właśnie plany dotyczące obu zespołów pałacowo- parkowych zmobilizowały władze samorządowe gminy do budowy dwóch budynków z mieszkaniami komunalnych.

Mieszkania komunalne w Nawrze i Browinie: budowa trwa

W Nawrze powstaje czteroklatkowy budynek wielorodzinny. Stan zaawansowania budowy gmina określa na około 30 procent. Wykonawca wykonał ściany nośne, ściany działowe i wylał wieniec obwodowy pod wiązary dachowe. Zostały zamówione wiązary dachowe oraz stolarka okienna i drzwiowa. Wartość całkowita tej inwestycji to 1,8 miliona złotych, z czego 1,35 mln zł dofinansuje Bank Gospodarstwa Krajowego, a 208 tys. zł - samorząd województwa. Środki własne gminy Chełmża na ten cel to 252 tys. zł. Zgodnie z umową z wykonawcą budowa powinna być zakończona do połowy grudnia 2023 roku.