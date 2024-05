Toruń. Z nożem rzucił się na bibliotekarkę przy Balonowej. "To było usiłowanie zabójstwa"

Atak nożem przy ul. Balonowej w Toruniu

19 września 2022 r. o poranku torunianka szła do pracy. Przechodziła przez lasek przy ulicy Balonowej, gdy została brutalnie zaatakowana. Motywem działania Pavla V. (miał wtedy 21 lat) była chęć rabunku. Ponieważ to mu się nie udało, postanowił zabić ofiarę. Do takich ustaleń, w największym skrócie, doszedł sąd. Torunianka przyjęła z rąk napastnika dwa ciosy nożem w szyję. Trafiła do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy medycznej. Cudem uniknęła najgorszego.