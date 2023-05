Z Torunia wyruszył ogromny transport żywności do Ukrainy

We wtorek, 16 maja, spod toruńskiego banku żywności wyruszył TIR z żywnością, która trafi do Żytomierza. Z tego miasta na zachodzie Ukrainy, dary dalej powędrują na wschód kraju - do walczących żołnierzy. Transport zawiera 14 ton żywności o wartości ponad 100 tysięcy złotych.