Zabytkowy Jelcz znów wyjedzie na ulice Torunia, będzie kursował na jednej z linii

Jelcz 120 MM/1 o numerze bocznym 413 jest najstarszym autobusem toruńskiego MZK. Wyprodukowano go w 1994 roku. Wyposażony jest w silnik MAN-a. Kiedy 29 lat temu wyjeżdżał na toruńskie ulice był prawdziwym hitem. Był to bowiem w Toruniu pierwszy autobus wyposażony w automatyczną skrzynię biegów. Jeździło nim tylko dwóch kierowców.

Toruń. Zabytkowy Jelcz 120 MM/1 znów wyjedzie na ulice

Już 16 listopada, 29 lat odkąd charakterystyczny Jelcz wyjechał na ulice Torunia, znów będzie można wsiąść do tej kapsuły czasu. - Nierzadko pasjonaci dzwonią i pytają, czy można go spotkać na jakiejś linii, gdyż chcą odbyć przejażdżkę, zrobić zdjęcie. Tak jak nasz zabytkowy tramwaj turystyczny, jest też wynajmowany na wycieczki, śluby, wieczory panieńskie. Na regularne linie wyjeżdża rzadko, by się rozruszać, gdyż – jak wiadomo – pojazdom nie służy, gdy dłuższy czas stoją nieużywane. Rocznicowe kursy są więc okazją do ciekawej przejażdżki - zwraca uwagę Sylwia Derengowska, rzecznik prasowy MZK w Toruniu.